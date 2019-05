Al via lo spoyl sistem della Regione. E’ online la delibera che dà inizio alle procedure finalizzate alla nomina dei direttori generali dell’amministrazione. L’attuale dg degli Affari generali sta già predisponendo l’avviso per ricoprire gli incarichi. Gli interessati dovranno indicare la preferenza per una o più direzioni generali, e hanno sette giorni di tempo dalla pubblicazione del bando. Le nomine (tutte fiduciarie) dovranno essere fatte dalla Giunta entro novanta giorni dal suo insediamento, quindi entro la prima settimana di luglio.

Per il momento, intanto, sono confermati sino al 30 di giugno i dg della Presidenza (Alessandro De Martini), dei Trasporti (Gabriella Massidda), degli Affari generali (Antonello Pellegrino), del Personale (Maria Giuseppina Medde), della Difesa dell’Ambiente (Paola Zinzula), della Pubblica Istruzione (Elisabetta Schirru). Complessivamente le direzioni generali che si riferiscono ai dodici assessorati sono 23. Il 20% dei posti in palio possono essere ricoperti da esterni all’amministrazione.

Quanto agli staff delle singole deleghe (capo di gabinetto, segretario particolare e consulente) e ai componenti dell’ufficio stampa della Giunta, potranno essere nominati solo dopo che l’Esecutivo avrà approvato il rendiconto. Tra qualche giorno si porrà anche la nomina del commissario del Brotzu. Il primo giugno diventano effettive le dimissioni del dg del Brotzu Vinicio Atzeni (in carica dal primo aprile dopo quelle di Graziella Pintus). Al vertice del complesso ospedaliero più importante della Sardegna aspirano i Riformatori, ma la partita è aperta.