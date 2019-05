Si apre ufficialmente la stagione sportiva dello Yacht Club Costa Smeralda con la 14/a edizione del Vela & Golf. L’evento si concluderà domenica 19 maggio ed è supportato dal Technical Partner Garmin Marine. Questa mattina si sono concluse le registrazioni e subito dopo si è tenuto presso lo Yacht Club Costa Smeralda il briefing ufficiale seguito dal tradizionale brunch di benvenuto per i sei team iscritti.

A fare gli onori di casa il team dello YCCS (skipper John Ripard) che affronterà il vincitore delle ultime tre edizioni, lo Yacht Club de Monaco (skipper Adalberto Miani), lo Yacht Club Adriaco (Skipper Alderico Paganini), la Marina Militare (skipper Alfredo Saitto) e infine lo Yacht Club Punta Ala (skipper Alessandro Masini) e il Pevero Golf Club (skipper Giancarlo Coiana) lo scorso anno classificatisi rispettivamente al secondo e terzo posto. Sabato 18 maggio le competizioni si svolgeranno sul green del Pevero Golf Club. Domenica 19 spazio alla vela: i velisti nel consueto clima amichevole dell’evento competeranno sul campo di regata antistante Porto Cervo a bordo della flotta J/70 YCCS in regate di flotta su percorsi a bastone.

Conquisterà la vittoria la squadra che otterrà il punteggio migliore dato dalla somma dei risultati nelle competizioni di golf e regate. Sabato inoltre avrà luogo la pulizia dei fondali marini del porto di Porto Cervo a cura di sei squadre di sommozzatori (Dilamar srl, Cesare Destro, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Stemar). L’evento “Smeralda Holding Day” è organizzato dalla Marina di Porto Cervo – società del Gruppo Smeralda Holding gestita da IGY Marinas – in collaborazione con la Guardia Costiera e sarà supportato dallo YCCS e dalla Fondazione One Ocean offrendo un BBQ in Piazza Azzurra a chiusura dei lavori. Il progetto si inserisce nel calendario “Agenda BLU 2019”, l’iniziativa promossa per il secondo anno dal Comune di Arzachena.