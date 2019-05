E’ il grande favorito Bartosz Gorczyca ad aggiudicarsi la prima tappa del Sardinia Trail. L’atleta polacco ha percorso i 29,6 Km sul Supramonte di Urzulei in 2 ore, 19 minuti e 38″, seguito dal belga Fabien Huby, con un distacco di 18′ e 38″. Gorczyca è stato il dominatore dell’edizione del 2018 della Ultratrack Supramonte Seaside che si corre sui sentieri del Supramonte di Baunei ed è uno dei grandi protagonisti internazionali di questa disciplina. Ad avere la meglio tra le donne la polacca Ewa Majer, compagna di vita del vincitore di oggi, quarta assoluta con un tempo di 2 h 49′ e 16″; seconda classificata sul podio delle donne, invece, la svizzera Ylenia Polti, con un distacco di 17′ e 52″.

“Il Comune di Urzulei patrocinia questa importante manifestazione da alcuni anni – spiega Ennio Arba sindaco del comune dell’Ogliastra – vogliamo che il territorio sia conosciuto dalla centinaia di appassionati dei sentieri naturalistici e stiamo lavorando con tutti gli Enti regionali per avere dei percorsi sempre “indicati” per dare un supporto essenziale a questi viaggiatori-turisti. Il Sardinia Trail come il Raduno Internazionale di Speleologia ospitato nel nostro comune il mese scorso sono due eventi di grandi richiamo internazionale che come amministrazione sosteniamo”.

La prima giornata del Sardinia Trail è iniziata all’insegna del freddo, con una leggera foschia che pian piano è andata ad infittirsi, fino al sopraggiungere di un’intensa nebbia: tutto ciò non ha sicuramente impedito alla allegra carovana degli atleti di godersi a pieno il percorso di gara, con qualche risata per smorzare le fatiche tra una salita e l’altra. Domani la seconda tappa, considerata la più dura: Ruinas (Arzana)-Desulo-Punta La Marmora-Ruinas (Arzana) di 42 km.