La base cagliaritana del Movimento Cinque stelle non ci sta. Ieri, dopo aver revocato la certificazione al candidato sindaco Alessandro Murenu – per un post antiabortista e uno contro le unioni civili gay, che hanno scatenato furiose reazioni sui social – lo staff del Movimento aveva fatto sapere in modo perentorio che “a Cagliari non ci sarà alcun candidato M5s”. Ma oggi gli attivisti 5 Stelle Cagliari rilanciano la candidatura del consigliere comunale uscente Pino Calledda.

“La Lista Calledda, rappresentativa di un gruppo coeso che ha sempre collaborato con gli attivisti di tutti i meetup della città metropolitana e si è fatto promotore di numerose istanze assieme ai portavoce comunali, regionali, nazionali ed europei, è stata ricandidata a rappresentare il M5S nella competizione elettorale”, scrivono in una nota. Quindi l’appello allo staff perché “valuti per il meglio l’intento degli attivisti e non lasci una città importante come Cagliari, capoluogo della Sardegna, senza la Lista 5 Stelle”.

D’altra parte, ricordano, “le liste presentate sulla piattaforma “Open Comuni”, candidate alla certificazione per rappresentare il MoVimento 5 Stelle erano quella di Calledda e quella di Alessandro Murenu, in un primo momento certificata e poi ritirata”. La scadenza per la presentazione delle liste è fissata per domani alle 12. A Cagliari si voterà il 16 giugno.