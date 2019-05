Incidente stradale questa sera in via XX Settembre in pieno centro a Cagliari.

Per cause ancora in corso di accertamento, un pedone 77enne cagliaritano è stato investito sulle strisce pedonali da un ciclomotore condotto da un quindicenne di Cagliari.l

Il signore è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.