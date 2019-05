Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 07:00 nella SS 130 all’altezza del Km 48.

Sul posto i mezzi del 115 che hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura ed estrarre due persone dalle lamiere che sono state accudite dalle unità del 118 presenti sul posto con due auto ambulanze.

Le indagini per stabilire le cause dell’incidente le stanno svolgendo i carabinieri di Iglesias.