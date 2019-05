Ci sono alcune sostanze consentite nella formulazione dei cosmetici, che possono scatenare reazioni allergiche. La maggior parte sono i componenti del profumo (i così detti allergeni del profumo), ma risultano allergizzanti e sensibilizzanti anche alcuni conservanti o sostanze naturalmente presenti negli estratti vegetali.

Proprio per informare il consumatore la Repubblica Ceca ha notificato al RAPEX, il sistema europeo di allerta rapido per i prodotti non alimentari ( avviso A12 / 0745/19 del 17 maggio 2019), un problema per allergeni non dichiarati in etichetta, che possono scatenare reazioni allergiche ai soggetti intolleranti, con potenziali gravi rischi per la loro salute, anche letali.

La fragranza contiene le fragranze Hexyl cinnamal, Butylphenyl methylpropional e alfa-Isomethylone (valori misurati: 0,025%, 0,01% e 0,002% in peso, rispettivamente).

Poiché queste sostanze, che possono indurre reazioni allergiche e sensibilizzazione, non sono indicate nell’elenco degli ingredienti, i consumatori non sono consapevoli della loro presenza.

Il prodotto non è conforme al regolamento sui prodotti cosmetici.

Misure ordinate dalle autorità pubbliche (dettagliante) : ritiro del prodotto dal mercato.

Fonte: Sportello dei Diritti