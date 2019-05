“Fatelo a casa vostra, perché ovunque voi siate siete a casa”: questo il messaggio lanciato da Ikea con un video realizzato in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia, la transfobia e l’intersessuofobia.

Il video trasforma #FateloACasaVostra, espressione che troppo spesso è stata rivolta in modo dispregiativo a chi desidera essere solo se stesso, in un inno alla libertà. Al centro del video, presente su tutti i canali social dell’azienda, volti e storie reali di 9 persone che hanno vissuto episodi di discriminazione, che quel “fatelo a casa vostra” se lo sono sentito dire troppo spesso, magari per un bacio in piscina o un abbraccio in un parcheggio.

Ikea ha anche avviato con Quore, Associazione impegnata nel settore del co-housing sociale per le persone LGBT+, un progetto volto al sostegno di coloro che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione dopo il coming out. Il primo esempio italiano è stato realizzato a Torino. Nei prossimi mesi, l’azienda sosterrà un progetto di co-housing realizzato dall’ Assessorato alle Politiche sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano.