Tre persone sono rimaste ferite – di cui una in fin di vita – nell’incidente stradale avvenuto verso le 11.30 sulla Statale 131 Dcn, al bivio di Orune, nel tratto Nuoro-Siniscola.

La strada statale 131dir “Diramazione Centrale Nuorese” è temporaneamente chiusa in direzione Olbia, a Nuoro (km 55).

Due feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Francesco di Nuoro, uno già in arresto cardiaco, l’altro con un politrauma.

La terza persona, invece, presentava ferite agli arti. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso ma i tre, visto la vicinanza al capoluogo barbaricino, sono stati subito trasportati in ospedale in ambulanza. Sul posto, oltre al 118 e ai vigili del fuoco, le forze dell’ordine che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e le responsabilità.

Il traffico è deviato sulla viabilità locale con indicazioni sul posto.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile