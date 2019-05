Ora è ufficiale: per le comunali di Cagliari in programma il 16 giugno il Movimento Cinque stelle non sarà in corsa.

La conferma arriva alla chiusura del termine per la presentazione delle liste dal segretario generale del Comune Giovanni Mario Basolu.

“Complessivamente sono state presentate 19 liste – ha detto – nessuna del M5s”. La decisione dei pentastellati di non partecipare alla competizione elettorale è arrivata giovedì, quando lo staff ha revocato la certificazione al candidato sindaco Alessandro Murenu – cardiochirurgo di 58 anni – per un post antiabortista e uno contro le unioni civili gay, che hanno scatenato furiose reazioni sui social.