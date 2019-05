Sono tre i candidati a sindaco per le comunali di Cagliari del 16 giugno: per il centrosinistra l’assessora all’Urbanistica uscente Francesca Ghirra (Campo Progressista), per il centrodestra il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu, il terzo è l’ambientalista Angelo Cremone che si presenta con la lista Verdes per Cagliari Pulita.

Sette le liste collegate al centrosinistra: Futuro in Comune con Massimo Zedda – Donne con Francesca Ghirra, Sardegna in Comune con Massimo Zedda, Marzia Cilloccu per Cagliari, Campo Progressista Sardegna, Sinistra per Cagliari con Francesca Ghirra, Partito democratico, Cagliari Citta d’Europa (PsI, Upc, indipendentisti e civici).

Undici le liste collegate al centrodestra: Sardegna 20Venti, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega Salvini Sardegna, Riformatori sardi, Sardegna forte, Popolari per Cagliari, Fortza Paris, Udc, Cagliari Civica, Psd’Az.

Adesso i documenti presentati sono al vaglio dell’Ufficio elettorale, dopodiché saranno consegnati alla commissione circondariale.