A Sassari sono sette i candidati alla carica di sindaco, sostenuti complessivamente da 19 liste, per le elezioni comunali in programma il 16 giugno.

Maurilio Murru del Movimento 5 stelle; Lino Mura, sostenuto dalla lista civica Alternativi per Sassari; Marilena Budroni, con la lista È viva Sassari; Nanni Campus, con le liste civiche Sassari Progetto Comune, Sassari civica, Sassari è, Prima Sassari e Noi per Sassari; Mariano Brianda, con cinque liste del centrosinistra (Pd), Italia in Comune, Futuro in Comune, Sassari Città Europea, Campo Progressista Sardegna); Mariolino Andria, candidato del centrodestra con sei liste (Fortza Paris-Riformatori sardi, Psd’Az, Sardegna 20Venti, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega Salvini Sardegna); Giuseppe Doneddu del Partito comunista.