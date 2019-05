E’ stata una donna di 51 anni di Nuoro ad aver avuto la peggio nell’incidente stradale sulla Statale 131 Dcn, al bivio di Orune. Le sue condizioni – era già in arresto cardiaco quando sono arrivati i soccorsi – sono migliorate con il pronto intervento dei medici del 118.

Le condizioni della ferita restano sempre gravi, così come è grave un giovane di 28 anni che ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico. Più lievi, invece, le ferite per un altro giovane di 20 anni. Tutte le persone coinvolte nell’incidente, che viaggiavano a bordo di tre auto sono di Nuoro. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, due veicoli si sarebbero fermati per un tamponamento, successivamente sarebbe sopraggiunto un terzo veicolo che li ha investiti tutti e due.

La Dcn è stata chiusa per un paio d’ore e il traffico deviato. La Polizia stradale di Nuoro sta effettuando i rilievi. Sul posto per soccorrere le persone intrappolate nelle auto e per rimuovere i mezzi hanno lavorato i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro.