Dopo due gare casalinghe giocate senza il tifo della gradinata nord, il Genoa contro il Cagliari ha ritrovato i tifosi che in settimana avevano deciso, dopo un’assemblea pubblica, di tornare allo stadio proprio per sostenere la squadra nella sfida salvezza odierna.

Come annunciato, la tifoseria non ha esposto striscioni, se non uno con insulti verso il presidente Enrico Preziosi, contro il quale prima dell’inizio sono stati intonati cori di contestazione. I tifosi non hanno portato bandiere ma sostengono la squadra solo con la voce trasformando il Ferraris in una bolgia.