L’attrice statunitense di origini messicane Eva Longoria aprirà la 2a edizione di Filming Italy Sardegna Festival diretto da Tiziana Rocca e in programma dal 13 al 16 giugno a Forte Village e all’UCI Cinemas di Cagliari.

Si moltiplicano i film in programma con un palinsesto di circa 30 titoli in una selezione che prevede anche cinque opere scelte da ‘Variety’. Apertura con Brian De Palma e il suo ‘Domino’, girato in parte in Sardegna, con Nicolaj Coster-Waldau e Carice Van Houten, mentre per le anteprime dedicate alle serie tv ci sarà un episodio dell’inedita serie tv Caccia al ladro.

Tanti i personaggi presenti in Sardegna durante l’edizione 2019 e tra i primi nomi annunciati a Cannes quelli di Francesca Archibugi, Paola Cortellesi, Claudia Gerini, Riccardo Milani e Madalina Ghenea che sarà la madrina della serata di solidarietà in programma il 15 giugno.