I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Carbonia (Su) stanno procedendo all’arresto di una coppia di rom, Bronzo Ahmetovic 35enne, nato in Serbia e del figlio 17enne A.J., nato a Bussolengo (Ve), entrambi residenti a Caput Aquas (frazione di Carbonia) e già noti alle forze di polizia, per tentato omicidio nei confronti di un 32enne disoccupato di Carbonia, residente nella stessa frazione. Nel tardo pomeriggio di oggi, infatti i militari sono intervenuti in una palazzina della frazione in seguito alla segnalazione di una violente lite tra vicini di casa.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno appreso che, poco prima, a seguito di una discussione sorta per futili motivi, i due rom avevano aggredito un loro vicino di casa con una roncola, colpendolo ripetutamente al volto, alla testa e ad una spalla. La vittima, immediatamente soccorsa, è stata trasporta al pronto soccorso dell’ospedale ‘Sirai’ di Carbonia, dove gli sono state suturate diverse ferite e lesioni da punta e da taglio, con prognosi di oltre 30 giorni, e dov’è ricoverato.

Successivamente i Carabinieri dopo aver rintracciato i due aggressori all’ospedale ‘Cto’ di Iglesias, dove si erano recati per la cura delle lesioni a loro volta riportate nella colluttazione, stanno procedendo al loro arresto per tentato omicidio. Al termine degli accertamenti sanitari e delle cure, il padre sarà trasferito nel carcere di Uta mentre il figlio al Centro di prima accoglienza di Quartucciu (Ca), a disposizione delle rispettive autorità giudiziarie.