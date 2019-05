La settimana annuncia un periodo di ripresa per i segni di fuoco, e anche se ci saranno incomprensioni con la persona amata saranno cose di poco conto, che si risolveranno nell’arco di qualche giorno. Buone le notizie sul fronte lavorativo, però bisogna avere fiducia nelle proprie capacità e andare avanti. Ci saranno invece tensioni da affrontare per i segni di terra, che stanno attraversando un periodo particolare in amore e sono stanchi della solita routine sentimentale. Per fortuna sul lavoro le cose andranno meglio, potranno esserci infatti riconoscimenti e nuove posizioni in arrivo per chi desidera fare carriera. Settimana di grande passione per i segni d’aria, soprattutto nel weekend, che per i single si prospetta ricco di incontri con persone interessanti. La sfera lavorativa potrà subire dei rallentamenti, ma ci saranno occasioni per recuperare. Affascinanti e irresistibili, i segni d’acqua saranno più felici che mai e trascorreranno momenti di alta intensità. Ottimo periodo per concludere trattative importanti. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: questa settimana potrebbero esserci delle rivalutazioni in ambito sentimentale e dei ripensamenti che riguardano i rapporti con parenti ed amici. Venere vi sarà sfavorevole e creerà parecchie tensioni anche con la persona amata, soprattutto nelle giornate di Giovedì e venerdì. Settimana frizzante per i single, anche se non mancheranno sbalzi d’umore dovuti ad alcuni imprevisti.

Lavoro: all’inizio settimana potreste risultare alquanto agguerriti sul fronte professionale, cercate di essere pazienti e di mantenere il controllo. Per fortuna nel fine settimana il vostro atteggiamento si rasserena e il lavoro rappresenterà un’ottima valvola di sfogo per ritrovare la serenità.

Toro

Amore: i nati del segno vivranno momenti di nervosismo in ambito amoroso. Qualche discussione di troppo potrebbe incrinare i rapporti, quindi occorre tanta calma e buonsenso se volete proseguire un percorso iniziato sotto buoni auspici. Un po’ di entusiasmo tornerà verso il fine settimana, quando anche i single saranno intenti a prendersi una pausa per rilassarsi.

Lavoro: è arrivato il momento di farvi avanti, specialmente a livello lavorativo. Le stelle sono dalla vostra parte e favoriranno i vostri progetti, ma dovrete comunque impegnarvi molto per ottenere ciò che volete. Nel fine settimana potrebbe arrivare qualche buona notizia riguardo a promozioni e incentivi.

Gemelli

Amore: in questa settimana i nati del segno godranno della posizione favorevole delle stelle che portano tanta voglia di allegria e divertimento. Il weekend si prospetta all’insegna dell’erotismo e chi è in coppia potrà vivere momenti di grande passione. I single faranno tante conquiste, alcune delle quali potranno avere un seguito importante.

Lavoro: nella vostra vita sono cambiate parecchie cose, che hanno portato diversi benefici a livello lavorativo. Le finanze non vi daranno problemi rilevanti, ciò vuol dire che avete ottenuto grande successo e che la vostra situazione è positiva. Qualche inconveniente però potrebbe sorgere tra mercoledì e giovedì.

Cancro

Amore: Venere in congiunzione sul vostro segno vi renderà irresistibili. Chi ha già un rapporto di coppia si sentirà più felice che mai. Tuttavia, nelle giornate di giovedì e venerdì è previsto un po’ di malumore in famiglia dovuto a divergenze di opinioni. I single potranno vivere nuovi flirt e fare incontri interessanti nel fine settimana.

Lavoro: cercate di rimanere concentrati in ambito lavorativo, ci sono delle questioni che dovrete affrontare con molta lucidità. Evitate di creare malintesi con colleghi e superiori che potrebbero compromettere la riuscita di trattative e affari importanti.

Leone

Amore: la settimana procederà molto lentamente ed in modo alquanto noioso, tranne che nel fine settimana. In questa fase infatti ci sarà una influenza astrale positiva che porterà la passione alle stelle e darà nuova linfa ai rapporti di coppia. Novità interessanti anche per i cuori solitari, che grazie a Venere potranno trovare l’amore.

Lavoro: questa settimana dovrete portare molta pazienza sul lavoro, almeno fino a quando le cose si evolveranno come desiderate. Davanti a voi potrebbero presentarsi nuovi ostacoli, ma la Luna vi regalerà qualche soddisfazione e la possibilità di togliervi dei sassolini dalle scarpe.

Vergine

Amore: questa settimana vedrà dalla vostra parte sia Venere che Mercurio e si prospettano delle giornate molto speciali per la sfera amorosa. Approfittate di questa positività per gettarvi a capofitto su nuove storie e cercate di essere intraprendenti, siete stati soli fin troppo a lungo. Periodo speciale anche per le coppie.

Lavoro: lo stress che state attraversando rischia di abbattervi, perciò questa settimana sarà opportuno distrarvi e prendervi qualche giorno di pausa. Alternate lavoro e incontri con gli amici, ne beneficerete a livello emotivo e vi ricaricherete quanto basta per non soccombere.

Bilancia

Amore: purtroppo con il partner non state vivendo un periodo al top, anzi ci saranno degli alti e bassi che vi faranno sospettare la presenza di un terzo incomodo. Le giornate migliori per chiedere un chiarimento saranno Giovedì e venerdì, ma non è detto che lo avrete. Le uscite per chi è solo non mancheranno, possibili nuovi incontri intriganti.

Lavoro: sul lavoro arriveranno buone notizie ad inizio settimana. I rapporti con i colleghi potranno tuttavia subire una battuta d’arresto per via di qualche atteggiamento superficiale da parte vostra. Concentrate l’attenzione sulle collaborazioni e sulle strategie da mettere in atto per migliorare la vostra situazione lavorativa.

Scorpione

Amore: durante questa settimana dovrete evitare di farvi prendere dall’ansia. Parecchie cose non stanno andando bene nella vostra vita, ma non si tratta di cose gravi o irrecuperabili e anche se ci saranno tensioni in amore non sfoceranno in litigi. Il fine settimana si preannuncia comunque positivo e ricco di novità, sia per chi è in coppia che per i single, che potranno finalmente rilassarsi.

Lavoro: sul lavoro potrete entrare in conflitto con un collega o con il capo stesso e probabilmente dovrete scendere a compromessi per avere una tregua, ma alla fine i vostri sacrifici saranno ripagati. Sarà meglio però evitare di attaccare briga per delle sciocchezze e mostrarsi maturi e responsabili.

Sagittario

Amore: per quanto riguarda l’ambito sentimentale questa settimana potrebbero esserci dei diverbi con la persona amata, ma nulla di irrisolvibile. Chi ha chiuso una storia da poco potrà sperare di incontrare la persona giusta e non sarà difficile, viste le opportunità che ci saranno soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato.

Lavoro: la settimana inizierà con delle belle notizie sul lavoro. Ci sarà qualche piccolo ostacolo da superare, ma il peggio è ormai alle spalle. Cercate di essere molto fiduciosi sulle vostre potenzialità, e mostrate di essere competenti e capaci, ma anche decisi ad ottenere ciò che desiderate.

Capricorno

Amore: questa settimana la vostra relazione sentimentale potrebbe risentire dell’opposizione di Venere. State attraversando un periodo particolare, vi sentite della solita monotonia e vorreste uscire dalla solita routine della vita privata. Probabilmente trascurerete l’amore e i bisogni del partner, ma da venerdì potreste recuperare. Anche i single vivranno un momento di irrequietezza interiore, e dovranno capire cosa vogliono.

Lavoro: a livello professionale le cose andranno meglio. Ci saranno infatti possibili avanzamenti di carriera per chi desidera fare dei salti di qualità e guadagni inaspettati, ovviamente apprezzati e che vanno a migliorare la situazione economica. Il fine settimana sarà all’insegna del relax.

Acquario

Amore: sarà una settimana importante per la sfera sentimentale, potranno esserci dei chiarimenti per chi ha avuto una crisi o delle discussioni su argomenti delicati che comunque è meglio affrontare. Il dialogo migliorerà a fine settimana, quando ci sarà più tempo per parlare e vi state concedendo una pausa di relax. Sorprese in arrivo per i cuori solitari, un amore del passato tornerà con prepotenza.

Lavoro: in ambito lavorativo potreste avere qualche problema a inizio settimana, ma da martedì darete sfogo alla vostra fantasia e creatività e tornerete ad essere un punto di riferimento per i colleghi. Valutate bene gli incarichi da svolgere e scegliete con cura le persone che dovranno starvi attorno.

Pesci

Amore: dopo un periodo di sofferenza, l’amore tornerà ad essere al centro della vostra vita. Si prospetta dunque un week-end pieno di passione, che farà dimenticare i brutti momenti e farà guardare al futuro con più ottimismo. I single saranno invece in vena di organizzare qualche bel viaggio in posti lontani, in vista della stagione estiva ormai imminente.

Lavoro: sul lavoro ci saranno diverse buone notizie, ma anche alcune scelte da fare. Occorrerà tanta pazienza e lucidità mentale per non fare errori e per concludere buone trattative, ma se siete sotto dipendenza provate ad essere più disponibili e meno critici, otterrete di più.