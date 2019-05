Intervento dei Vigili del Fuoco durante la scorsa notte intorno alle 01:30, per l’incendio di un camper in sosta presso il porticciolo di Su Siccu a Cagliari.

La Sala operativa del 115, a seguito delle segnalazioni ricevute, ha inviato sul posto la squadra di Pronto intervento “4A”del distaccamento cittadino portuale di Cagliari, con un’APS (Auto pompa serbatoio).

Gli operatori dei VVF hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno coinvolto il camper e a mettere in sicurezza l’area circostante.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.