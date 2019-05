I partiti italiani hanno presentato le liste e i candidati per le elezioni europee, in programma il 26 maggio dove si voterà su un’ unica giornata dalle ore 7:00 alle 23:00 per il rinnovo dei seggi italiani del Parlamento Europeo e a influenzare la composizione della prossima Commissione Europea.

L’Italia eleggerà 73 europarlamentari (76 nella remota eventualità che il Regno Unito esca dall’Unione prima delle elezioni). Ogni partito ha una lista di candidati diversa per ciascuna delle cinque circoscrizioni in cui è diviso il territorio italiano.

La Sardegna voterà insieme alla Sicilia per un collegio unico delle isole.

La legge elettorale italiana per le elezioni europee prevede un sistema proporzionale puro., dove il calcolo è fatto su base nazionale, e soltanto in un secondo momento applicato alla circoscrizione: di conseguenza, il partito che otterrà più o meno il dieci per cento dei voti a livello nazionale otterrà più o meno il dieci per cento dei seggi in ognuna delle cinque circoscrizioni.

La soglia di sbarramento per ottenere almeno un seggio è fissata al 4 per cento su base nazionale.