Le condizioni meteo risentono di quell’ampia area depressionaria che da giorni insiste nel cuore del Mediterraneo. Ma rispetto a quanto accadeva la scorsa settimana ultimamente c’è stata l’attesa variazione della circolazione: non più aria fredda da nord bensì aria umida dai quadranti occidentali. Ciò chiaramente ha avuto una grande influenza sulle temperature che si sono riportate su valori più consoni alle medie di riferimento.

Attualmente abbiamo ancora della variabilità e dei venti sostenuti. Gli annuvolamenti sono più consistenti sui settori occidentali dove non manca occasione per qualche pioggia, ma a metà settimana la situazione dovrebbe migliorare con decisione. Un miglioramento indotto da un promontorio anticiclonico proveniente da sud, quindi di matrice subtropicale. Ciò vuol dire che avremo un consistente aumento delle temperature e infatti arriverà un po’ di caldo. Nulla di eclatante, intendiamoci, le massime potrebbero superare quota 25°C, con punte di 27-28°C in varie località dell’Isola.

Durerà? La risposta è no, non durerà. Nel weekend potrebbe subentrare un nuovo peggioramento a causa di una perturbazione proveniente da nord. Una perturbazione che potrebbe portare forti temporali e un robusto abbassamento delle temperature. Ma siamo già nel campo del lungo termine, torneremo sull’argomento nel corso dei prossimi giorni.

In collaborazione con Meteo Sardegna