Nell’area di Pirri, in prossimità del civico 16 di via Camaldoli, venerdì 24 maggio si terrà la disinfestazione. A partire dalle 8:30 gli operatori del Servizio antinsetti interverranno sulle pertinenze pubbliche, in particolare in corrispondenza dei pozzetti d’ispezione fognaria, con automezzo attrezzato.

Durante il trattamento e nei 30 minuti successivi sarà vietato il transito e lo stazionamento di persone e animali. Consigliato, inoltre, di allontanare biancheria, erbe aromatiche, alimenti, giocattoli, animali domestici. Raccomandato di chiudere gli infissi esterni durante le operazioni e di tenerli chiusi almeno sino a 15 minuti dopo la loro conclusione.