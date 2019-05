I Volbeat annunciano oggi la prima leg del loro “Rewind, Replay, Rebound” World tour che farà tappa in Italia il prossimo 14 ottobre al Fabrique di Milano.

In contemporanea la band ha annunciato il settimo disco Rewind, Replay, Rebound che sarà pubblicato il 2 agosto tramite Vertigo Records. Per l’album i Volbeat – Michael Poulsen (chitarra/vocalist), Rob Caggiano (chitarra), Kaspar Boye Larsen (basso) e Jon Larsen (batteria)- hanno costruito un sound distintivo, psychobilly, punk e rock ‘n’ roll, seguendo un percorso già iniziato con i precedenti lavori, ma percorrendo nuove strade creative allo stesso tempo.

“Ogni volta che entriamo in studio il nostro obiettivo è metterci alla prova” – racconta Poulsen. “Non saremmo riusciti a realizzare questo nuovo progetto, senza i nostri lavori precedenti.

I Volbeat hanno aperto concerti per i Metallica, i Motorhead e Slipknot, hanno ottenuto nel 2014 la nomination ai Grammy per la Best Metal Performance per “Room 24” e vinto diversi Danish Music Awards. Per questo album, si sono ispirati alle proprie esperienze e alla vita stessa. “Last Day Under The Sun” è stata scritta ispirandosi ad un libro su Johnny Cash. Poulson ha dichiarato: “In questo libro c’è un passaggio in cui Johnny Cash è devastato dall’abuso di alcool e droghe e si ritira in una grotta per lasciarsi morire. Poi un giorno si sveglia e si sente come se gli venisse data una seconda possibilità”. Inoltre, la canzone “When we were Kids” affronta il tema dell’ingenuità, dell’immortalità e dell’innocenza che caratterizzano la giovinezza di ognuno di noi, mentre “Rewind the Exit” e “Die To Live” esplorano come la ricerca della perfezione sia un obiettivo illusorio e vano.

Rewind, Replay, Rebound è stato prodotto dal fedele collaboratore Jacob Hanse e co-prodotto da Rob Caggiano e Michael Poulsen.

E’ il primo lavoro in studio realizzato con Kaspar Boye Larsen al basso. Per creare il sound del disco, la band si è avvalsa di una miriade di collaborazioni. Oltre a lavorare con la corista Mia Maja su svariate tracce, la band si è chiusa in studio anche con l’Harlem Gospel Choir. Il cantante Neil Fallon è presente nella traccia “Die To Live”, così come Raynier Jacob Jacildo al piano e Doug Corocran al sassofono direttamente dalla JD McPherson’s band. “Cheapside Sloggers” contiene il featuring del chitarrista degli Exodus e di Slayer, Gary Holt. I Volbeat non smettono mai di sperimentare ed innovarsi. Questo è ciò che li tiene vivi, affamati e musicalmente onesti nella capacità di raccontarsi nel nuovo album.

La band ha annunciato che si esibiranno con Slipknot nel loro Knotfest Roadshow North American Tour come special guest assieme a Gojira e Behemoth.

Il tour di 29 date partirà il 26 luglio a Mountain View, in California. I VOLBEAT sono emersi dallo scenario musicale di Copenhagen nel 2001. Da allora non hanno mai smesso di pubblicare album (ne hanno pubblicato 6) e fare tour. Il loro ultimo lavoro intitolato Seal The Deal & Let’s Boogie ha debuttato alla posizione n.1 in sette Paesi: Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia, Belgio, Austria e Svizzera. In Canada e Norvegia l’album è entrato alla posizione n.2, negli Stati Uniti alla n.4 e in Gran Bretagna alla n.16. Il film-concerto Let’s Boogie! Live At Telia Parken documenta il loro show a Copenhagen di fronte a 48, 250 fan (il più grande concerto di una band danese mai tenuto in Danimarca).