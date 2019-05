Autunno, estate finita. Ma per gli appassionati delle tavole sulle onde inizia il bello: dal 5 al 6 ottobre 2019 a Capo Mannu torna la Sagra del surf. All’ultima edizione avevano partecipato oltre 120 espositori e circa 8000 visitatori. E – come sanno i frequentatori della festa – il discorso va oltre il surf e si allarga a tutte le attività che si praticano a contatto con la natura. Le scuole di surf, kite, windsurf, skateboard proporranno come di consueto al pubblico prove gratuite ed eventi studiati anche per i più piccoli.

Ma ci sarà spazio e tempo anche per yoga, ginnastica acrobatica, vela, pattinaggio, bike, parkour, pole dance, running, difesa personale e tanto altro. Ci sarà anche un’area dedicata agli shapers, ovvero gli artigiani che danno vita alle più belle tavole da surf e la Seart Gallery, padiglione pensato per accogliere le opere di fotografi e artistiche che hanno fatto del mare e della sua salvaguardia la principale fonte d’ispirazione.

Non mancheranno laboratori d’arte, focus sull’ambiente e sulla tutela del mare con ospiti internazionali, showcase itineranti, concerti serali e dj set. Le aziende locali proporranno i loro prodotti enogastronomici a chilometro zero.