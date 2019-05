Musica, grande evento al BFlat, tornano a Cagliari i Dirotta su Cuba

Pubblico delle grandi occasioni per il ritorno in Sardegna dei Dirotta su Cuba che si sono esibiti al Bflat di via del pozzetto a Cagliari.

La band con alle spalle oltre 30 anni di attività ha fatto ballare il pubblico del locale, emozionando tra blues e funky.

Sul palco del BFlat la formazione al gran completo con la voce di Simona Bencini, ha cantato i brani più conosciuti e ha sperimentato sonorità e ritmi che vedono i Dirotta su Cuba confermarsi come un punto di riferimento per gli amanti del genere.