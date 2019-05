Sbucato all’improvviso da una radura, un cerco è stato travolto e ucciso da un’auto sulla statale 195 tra Pula e Domus de Maria. La conducente della vettura, una Peugeot 308, è rimasta leggermente ferita ed è stata trasportata in ospedale.

Illeso invece il guidatore di una seconda macchina, una Fiat Punto, coinvolta nell’incidente: l’auto procedeva nel senso opposto di marcia e per evitare l’impatto frontale con la Peugeot ferma in mezzo alla carreggiata è sbandata finendo fuori strada e scivolando in una cunetta.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, gli uomini del Corpo forestale e un veterinario, che non ha potuto far altro che constatare la morte del cervo.

Il problema degli ungulati che attraversano la statale 195 provocando spesso incidenti, è noto e si ripete da tempo. Lo scorso anno si è registrata una forte riduzione dei casi, mentre tre anni fa la Forestale ne aveva quantificati circa cinquanta.