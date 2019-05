Il lungomare di Santa Margherita appena riqualificato danneggiato da un incidente d’auto. Non sarebbe stato un atto vandalico – spiega il municipio – ma l’irruzione di un’auto nell’area destinata dal Comune ai pic nic.

Sarebbero stati proprio i rilievi dei carabinieri di Pula a rilevare che tutti quei danneggiamenti potrebbero essere stati provocati proprio da una vettura.

L’automobilista – spiega il Comune in una nota – ha però avuto tempo e modo di cancellare, in parte, le tracce dell’accaduto in modo da evitare di assumersi la responsabilità dei danni.

“Mi appello al tuo senso civico – questo il messaggio all’automobilista da parte della sindaca di Pula Carla Medau – al tuo dovere di buon cittadino e ti invito a presentare la denuncia per quanto accaduto così da poter ridare alla comunità, te compreso, la fruibilità di questo luogo”.