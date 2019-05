Prevenire le truffe agli anziani con campagne di formazione e divulgazione, fornire supporto psicologico a chi viene raggirato e pianificare misure per prevenire il fenomeno. Serviranno a tutto questo i 49.280 euro che arriveranno a Cagliari per iniziative di prevenzione e contrasto al fenomeno delle truffe agli anziani.

Lo stanziamento è stato deciso oggi con un’apposita direttiva firmata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Le risorse saranno distribuite a tutti i capoluoghi di regione (in base alla popolazione) e quota pari a 20mila euro arriverà agli altri Comuni.

In particolare per gli oltre 41mila over 65 cagliaritani il Comune potrà presentare progetti per accedere ai contributi. La scadenza è il 30 maggio prossimo.

“Gli obiettivi – spiega una nota del ministero dell’Interno – sono sostenere campagne di tipo informativo, divulgativo e formativo, introdurre misure di prossimità nonché interventi di supporto, anche psicologico, per scongiurare eventuali situazioni di rischio e consolidare uno stretto rapporto tra una fascia di popolazione sempre più numerosa ed i responsabili della sicurezza, incentivando comportamenti di autoprotezione in grado di ridurre episodi di vittimizzazione”.

La Prefettura e il Comune di Cagliari stipuleranno su questi progetti, che dovranno concludersi entro il 30 giugno 2020, uno specifico protocollo d’intesa.