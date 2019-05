La lista Verdes per Cagliari Pulita non sarebbe stata ammessa alla competizione elettorale del 16 giugno prossimo per il rinnovo del Consiglio comunale e l’elezione del sindaco di Cagliari.

Lo ha detto a Cagliaripad Angelo Cremone, candidato a sindaco, che ha annunciato ricorso. Il problema è nell’irregolarità nella raccolta delle firme.