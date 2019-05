Al via il nuovo tour estivo di Emis Killa, che partirà il 25 maggio da Corte Franca (Bs) e terminerà l’8 settembre a Sesto San Giovanni (Mi) girando l’Italia. Al rapper multiplatino, che ha ricevuto da youtube il Creator Award d’oro per aver raggiunto oltre 1 milione d’iscritti sul canale, dopo il successo della tournée invernale nei più importanti d’Italia, torna per presentare live e dj-set in tutta la penisola.

Il tour, presentato da Vivo Concerti, toccherà la seguenti tappe: sabato 25 maggio Corte Franca (BS); il 7 giugno Rivalta di Gazzola (PC); il 9 giugno Treviso @Core Festival; il 15 giugno International Motor Days; 12 luglio Forte dei Marmi (Lu); 13 luglio Boario Terme (Bs); 16 agosto Red Valley Festival; il 19 agosto Benetutti (Ss); l’8 settembre Sesto San Giovanni (Mi) @Carroponte.

Il rapper torna a infiammare il pubblico con le hit tratte dall’album Supereroe (Carosello Records) certificato disco d’oro come Rollercoaster, doppio disco di platino digitale, Fuoco e Benzina, platino e Claro feat. Gemitaiz e Vegas Jones oltre che con l’inedito “La mia malattia”, brano con oltre 3 milioni di streaming su Spotify. Oltre 25 certificazioni tra dischi d’oro e platino, oltre 3.000.000 fan sui social, oltre milione d’iscritti al canale Youtube, oltre due milioni di ascoltatori mensili su Spotify, un successo editoriale con il suo libro Bus 323. Viaggio di sola andata, conduttore tv e radio, il rapper è riuscito in pochi anni ad imporsi come uno degli artisti più talentuosi della scena rap italiana.