La Dinamo Sassari Banco di Sardegna porta in scena al PalaSerradimigni di Sassari un’altra prova corale e mette una seria ipoteca sull’accesso alle semifinali dei playoff scudetto. La squadra di Gianmarco Pozzecco ha battuto per la seconda volta in 48 ore la Happy Casa Brindisi. Il 2-0 con cui andare alla sfida in Puglia, per i biancoblu significa che gara 3, in programma domani sera, è già un match point: vincendo, Sassari chiuderebbe la serie in anticipo. Ma sarà una lotta dura.

Anche nella seconda gara a Sassari la formazione di Frank Vitucci si è confermata avversario tosto, in grado di restare in partita grazie alle prodezze individuali e a una fisicità elevatissima. Il Banco ha vinto perché ha mostrato di essere un po’ più squadra nei momenti chiave e perché aveva dalla sua un palasport caldissimo. La differenza, poi, l’ha fatta lo stato di grazia dei cosiddetti gregari. Stefano Gentile, Achille Polonara e Marco Spissu, pur partendo dalla panchina, hanno dato un contributo determinante. Hanno capitalizzato quanto di straordinario fatto dai soliti Dyshawn Pierre, Rashawn Thomas, Justin Carter, Jack Cooley e Jaime Smith, in netta ripresa dopo i problemi muscolari che lo avevano limitato nelle ultime gare.

Grandi meriti ha coach Gianmarco Pozzecco, che tra campionato e coppa tocca quota 18 risultati utili consecutivi. “Per la diciottesima volta devo ringraziare i ragazzi”, dice il coach di Sassari. “Sono grato per quello che stanno dando a tutta l’isola – aggiunge – anche oggi sono andati oltre i propri limiti”. Ma il “Poz” sa che non è ancora finita. “Brindisi è tostissima – avverte – non molla mai e gioca con grande intensità”.

Di certo non si arrende Frank Vitucci: “Abbiamo combattuto duramente, come leoni, finché abbiamo resistito ma nell’ultimo quarto Sassari è stata quasi perfetta da tre”. A conti fatti, “non ho tantissimo da rimproverare ai miei, se non siamo arrivati al meglio nei momenti cruciali non è certo colpa loro”, considera. Ora si va a Brindisi. “In casa vogliamo vincere – conclude – giocheremo al massimo delle nostre possibilità fino all’ultimo secondo”.