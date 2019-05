Continua la rassegna Iscola de Biddanoa, nel terzo incontro ci sarà il seminario “Nazionalismo, Etnonazionalismo e Nazionalismo Periferico” con il prof. Carlo Pala, politologo orunese e docente all’Università di Sassari, studioso di partiti etnoregionalisti, nazioni senza stato e di dinamiche e rapporti centro/periferia.

L’appuntamento è per venerdì 24 maggio, alle ore 17.30 presso la Sede Indipendentista de Biddanoa in via San Giovanni 234 a Cagliari.

La presentazione di questo libro si colloca nel ciclo di eventi di formazione con tematiche multidisciplinari che mirano all’accrescimento della cultura politica dei giovani e meno giovani attivisti dell’indipendentismo cagliaritano.