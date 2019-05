Forza Italia riparte del porto. La scelta di presentare la lista a sostegno del candidato sindaco di Cagliari per il centrodestra, Paolo Truzzu, proprio davanti al mare non è casuale. Lo slogan scelto per questa campagna elettorale in vista del voto del prossimo 16 giungo è “Cagliari, forza!”. Capolista è l’uscente Alessandro Balletto. Tra i candidati anche l’ex consigliere regionale Edoardo Tocco. Ma nell’elenco di 34 nominativi ci sono professionisti, imprenditori e rappresentanti del mondo del volontariato. Tra le priorità della lista c’è il lavoro. E in questo senso si guarda soprattutto al mare.

“Il porto è una delle incompiute e delle potenzialità non sfruttate sia dall’ex sindaco Massimo Zedda che dall’ex governatore Francesco Pigliaru – ha denunciato Truzzu – Dallo scalo invece possono arrivare risorse e opportunità per il nostro futuro e il futuro dei nostri giovani”.

L’aspirante sindaco di Fdi se la vedrà direttamente con la candidata del centrosinistra Francesca Ghirra: sono solo due infatti gli sfidanti per la poltrona di Palazzo Bacaredda.

“I cittadini sapranno subito chi sarà il sindaco – ha chiarito Truzzu convinto di vincere già al primo turno – Per anni qui c’è stata la presunzione di saperle tutte. Noi abbiamo la capacità di poter riaprire con le associazioni e i cittadini un dialogo che era stato interrotto”.