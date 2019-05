L’appuntamento con lo sci estivo al Cervinia è fissato per il 29 giugno, giorno in cui riapriranno gli impianti per la stagione estiva 2019 e si potrà così raggiungere il Plateau Rosà e da lì il demanio sciabile di Zermatt dove si scia tutto l’anno.

I 3.500 metri di Plateau Rosà si raggiungono in circa mezz’ora da Cervinia con 3 funivie e quindi si scia con gli skilift sul ghiacciaio in territorio svizzero dove si trovano varie piste di livello medio e facile.

Questo è uno dei pochi posti dove si scia ancora anche nei mesi più caldi, quindi è facile incontrare le squadre nazionali alle prese con gli allenamenti in vista della stagione di Coppa del mondo 2019 2020.