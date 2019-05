Metalitalia Festival 2019: due giorni di Metal al Live Club di Trezzo

Metalitalia.com, Vertigo ed Eagle Booking Live Promotion hanno annunciato gli headliner e altre importanti conferme per il Metalitalia.com Festival 2019, evento che si terrà nei giorni 1 e 2 giugno al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI).

L’evento diviso in due giorni vedrà sabato 1 giugno headliner gli Arch Enemy, formazione di origine svedese capitanata da Michael Amott e portata all’apice del suo successo dalla carismatica cantante Alissa White-Gluz, sarà accompagnata dagli italiani Fleshgod Apocalypse, symphonic death metal band in continua ascesa che a breve tornerà sul mercato discografico con un nuovo e attesissimo album.

Il gruppo italiano, ormai tra i più stimati a livello internazionale, si esibirà con tutta la propria imponente produzione scenografica in uno show esclusivo per l’Italia. Confermata anche un’altra eccellenza del thrash-death metal svedese: i Darkane che per l’occasione suoneranno per intero il loro album capolavoro “Rusted Angel” che taglia il traguardo dei vent’anni dalla pubblicazione.

Mentre il secondo giorno vedrà il ritorno in Italia dei Gotthard, band svizzera insieme agli svedesi Hardcore Superstar, mestri assoluti nell’unire sleaze, glam, riff metal e ritornelli memorabili che ne hanno decretato il successo.

Le sorprese non sono finite, infatti ci sarà anche Phil Campbell, storico chitarrista dei Motorhead che ha condiviso i palchi con Lemmy per 32 anni e che ha partecipato alla composizione di brani diventati leggenda.