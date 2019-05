Prosegue l’opportunità di recarsi presso il Centro Termale per l’effettuazione delle Cure Termali, con trasporto giornaliero diretto da Cagliari a Sardara dal 24 Giugno (durata 12 giorni – domenica esclusa) per effettuare un intero ciclo di cure termali.

Il servizio è rivolto ai cittadini che abbiano necessità di cure termali (fanghi/inalazioni). Il modulo è scaricabile dal link sotto indicato.

Le cure sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale per cui è necessaria l’impegnativa del medico di medicina generale. Chi ha l’esenzione non paga ticket, chi non ce l’ha paga in sede ticket di 55€. Il ticket, se dovuto, sarà regolarizzato direttamente presso le terme.

Il costo del trasporto è di 5,80 euro al giorno a persona (tot. 69,60 €): pagamento con bollettino postale (estremi: c/c postale n° 14340095 – importo: 69,60 €; intestato a Idroterme Sardara – causale: trasporto Cagliari 2019)

Le persone interessate, previa verifica di poter effettuare le cure con il proprio medico che emette l’impegnativa, dovranno presentare domanda entro i primi di giugno su apposito modulo, insieme alla copia del versamento per il trasporto e fotocopia dell’impegnativa, presso l’URP in via Sauro 19.

Le domande sono accolte in ordine di arrivo. Posti limitati. Le domande in esubero saranno poste in lista d’attesa o inserite nel gruppo successivo.

In mancanza del numero di adesioni sufficiente il servizio non sarà attivato e le quote saranno restituite.

Per motivi organizzativi la copia dell’impegnativa e la ricevuta del bollettino postale pagato, relativo al trasporto, dovranno essere allegate al momento della presentazione della domanda.

Le fermate, come gli altri anni, saranno 2: Piazza Marco Polo (Parcheggio laterale Fiera CA) e Piazza Castellani (Cimitero S. Michele).

I richiedenti riceveranno una lettera, con i dettagli su orari e altre indicazioni utili, dal Centro termale entro maggio.