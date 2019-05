Sono stati ripresi da una telecamera del sistema di videosorveglianza gli autori dell’attentato incendiario messo a segno ieri notte ad Orgosolo ai danni di un carabiniere della stazione. Poche decine di secondi, immagini non troppo nitide che però hanno immortalato tutte le fasi dell’azione criminale.

Nel video si vede una moto con in sella due persone affiancarsi alla Bmw del giovane militare dell’Arma. I due indossano il casco e non si vedono bene in volto, il passeggero ha in mano quella che sembra una busta di plastica: scende dalla due ruote, raggiunge l’auto e rovescia sul cofano il contenuto della busta.

Probabilmente nel sacchetto c’era una bottiglia con della benzina o liquido infiammabile, le immagini non consentono di stabilire con precisione cosa ci fosse all’interno: l’occhio elettronico infatti viene ‘accecato’ dalla fiammata successiva che innesca l’incendio, un forte bagliore che copre anche la fuga dei due in moto. Tutte le riprese del video sono ora al vaglio di inquirenti e investigatori.

“L’intimidazione è una cultura vigliacca che deve essere combattuta con ogni mezzo. Soprattutto quando le vittime sono i rappresentanti delle Forze dell’ordine che garantiscono la nostra sicurezza e la pace sociale”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Michele Pais esprimendo la solidarietà – anche a nome di tutto il Consiglio – al carabiniere vittima dell’attentato incendiario di Orgosolo e all’intera Arma dei Carabinieri. “Tali atti – ha detto il Pais – non sono degni di una società civile. Auspico che gli autori di questo gesto vengano presto assicurati alla giustizia per ripristinare quel clima di serenità degno di una comunità democratica”.