Air Italy punta il dito contro la politica e Alitalia per il mancato accordo sulle rotte da e per Olbia in regime di continuità territoriale aerea e annuncia che è stato dato “incarico per valutare la possibilità di richiedere un risarcimento e verrà chiesto alla Commissione europea di indagare su questa débâcle. Non c’è nient’altro che la compagnia possa fare a questo punto”. E’ l’epilogo della trattativa, ormai naufragata, tra l’ex compagnia di bandiera, che oggi vola su Olbia senza compensazioni economiche, e il vettore sardo-qatariota per il quale è sempre più vicino l’addio alla base gallurese e alla Sardegna. Un confronto che era arrivato, secondo la ricostruzione di Air Italy, ad un accordo quadro “che doveva semplicemente essere firmato dalle parti”.

Ma così non è stato: “A poche ore dalla prevista conclusione dell’accordo, Alitalia ha modificato la propria posizione affermando che non fosse più possibile procedere e che desiderava tornare alla proposta originale, ovvero la condivisione delle rotte. Questo era, è e sarà, semplicemente impossibile”, sottolinea il vettore sardo-qatariota. Ora si è a un punto di non ritorno.

“Sono state mantenute le opzioni per gli aerei in leasing in attesa di una risoluzione, ma sfortunatamente ora tali opzioni verranno rilasciate e tutti i relativi accordi annullati – spiega Air Italy in una nota – A causa di questa situazione mal gestita e della mancanza di una soluzione, trascinata per mesi e ritornata al punto di partenza, il destino dei 500 dipendenti di Air Italy, delle loro famiglie e delle imprese associate in Sardegna dipende dalle decisioni della Regione e del Governo”. E alle istituzioni, l’ex Meridiana chiede “una soluzione adeguata a proteggere sia il reddito degli oltre 500 dipendenti di Air Italy, sia le loro famiglie a Olbia, nonché il contributo economico e sociale che essi apportano all’isola della Sardegna”.