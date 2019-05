Traffico bloccato e città divisa in due a Sassari per la plateale azione di un uomo che si è fermato a metà del ponte Rosello brandendo un coltello e minacciando di tagliarsi la gola in segno di protesta nei confronti della giustizia.

Secondo lui il figlio, che da quanto si apprende risulta destinatario di una condanna in primo grado a sei anni e otto mesi di reclusione per una vicenda legata ai burrascosi rapporti con la compagna, sarebbe vittima di un clamoroso errore giudiziario.

Gli agenti della Squadra mobile, intervenuti sul posto, sono riusciti a farlo desistere dai suoi propositi suicidi