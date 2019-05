Si è presentato come tecnico di Abbanoa, il gestore idrico della Sardegna, e ha tentato di derubare un’anziana. È accaduto nella tarda mattinata di oggi in via Visconti a Cagliari. Vittima una donna di 80 anni. Il truffatore ha bussato alla porta della pensionata dicendole che doveva controllare il contatore e la bolletta dell’acqua: “Signora – ha esordito mentre controllava le fatture – ci deve essere stato un errore nei conteggi, Abbanoa le dovrà rimborsare circa 450 euro, ma prima deve pagare una piccola somma di arretrato”.

L’anziana è andata a prendere il portafogli, poi però è stata nuovamente sollecitata dal finto tecnico a reperire altri documenti e quando è tornata ha sorpreso l’uomo mentre cercava di impossessarsi del suo denaro. A questo punto la pensionata ha urlato mettendo in fuga il falso dipendente di Abbanoa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante, ma il truffatore si era già dileguato. Il fatto arriva a 24 ore dall’annuncio del ministro Salvini sullo stanziamento di 50mila euro per la città di Cagliari destinati proprio ai progetti di prevenzione contro le truffe agli anziani.