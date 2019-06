Da oggi nasce uno speciale “Elezioni comunali a Cagliari” che ci seguirà, giorno per giorno, in questa lunga campagna elettorale in vista delle elezioni del 16 giugno 2019.

Sono tre i candidati in corsa per la poltrona di primo cittadino a Cagliari, per il centrosinistra l’assessora all’Urbanistica uscente, Francesca Ghirra, per il centrodestra il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Paolo Truzzu e la Lista Verdes per Cagliari Pulita con Angelo Cremone.

A sostegno di Francesca Ghirra ci sono sette liste:

A sostegno di Paolo Truzzu ci sono undici liste:

A sostegno di Angelo Cremone c’è una sola lista: