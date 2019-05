In queste ore stiamo assistendo a un parziale consolidamento dell’Alta Pressione. Abbiamo cieli sereni un po’ ovunque e le temperature stanno sensibilmente aumentando. Un aumento che porterà ad avere valori decisamente più consoni all’ultima decade di maggio, teniamo conto che tra oggi e venerdì le massime potrebbero raggiungere picchi di 27-28°C.

Giovedì però si creeranno le condizioni ideali per dei temporali pomeridiani. Dovrebbero manifestarsi nelle zone interne centro settentrionali, principalmente tra il massiccio del Gennargentu, i rilievi del nuorese e le montagne galluresi. Non è da escludere qualche grandinata. Venerdì cambierà poco o nulla, mentre sabato ci aspettiamo variazioni ben più importanti.

Da ovest si avvicinerà un vortice ciclonico afro-mediterraneo che dovrebbe provocare un peggioramento a partire dai settori meridionali della nostra regione. Dobbiamo però specificare una cosa, ovvero che il vortice dovrebbe isolarsi a seguito dell’ingresso di un nucleo d’aria fresca tra la Francia e la Penisola Iberica. Trattandosi di un vortice secondario la traiettoria potrebbe cambiare in corso d’opera e con essa anche distribuzione ed entità dei fenomeni.

Per questo motivo vi diciamo fin da subito che venerdì riusciremo ad essere più precisi e che quanto stiamo scrivendo oggi è frutto dell’analisi dei modelli matematici odierni. Quindi, detto di sabato attenzione perché nel corso della notte di domenica potrebbe verificarsi un più severo peggioramento in estensione ai settori orientali. Non escludiamo locali temporali a carattere di nubifragio persistente, ciò anche a causa del vento di Scirocco. Altrove instabilità o meteo variabile per gran parte della giornata domenicale.

In collaborazione con Meteo Sardegna