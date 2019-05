Massiccio sbarco di migranti nel corso della notte sulle coste del Sulcis. Due barchini sono arrivati a Teulada e a Porto Pino nel Sulcis, rispettivamente con 8 e 5 migranti di asserita nazionalità algerina che sono stati prelevati dai Carabinieri della Compagnia di Carbonia.

Ma sarebbero in totale 54 gli sbarchi di oggi: gli altri barchini sono stati intercettati in mare dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera. Tutti sono stati portati al Cpa di Monastir per le operazioni di identificazione da parte della Polizia.