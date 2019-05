“L’ospedale di Lanusei non si tocca”. E’ quanto ribadiranno i sindaci dei 23 comuni ogliastrini che, insieme ai sindacati e alle associazioni del territorio, daranno vita a una fiaccolata simbolica dopo la sospensione delle attività nel reparto di Ortopedia che sta creando disagi ai pazienti dell’Oglistra. Il raduno è previsto per le 17 a Lanusei in piazza Marcia, poi il corteo si snoderà in via Umberto, proseguirà per via Roma e approderà davanti all’ospedale Nostra Signora della Mercede, dove prosegue l’occupazione simbolica del reparto da parte dei cittadini.

“Questa iniziativa vuole rivendicare il diritto ad avere un ospedale di qualità per la popolazione ogliastrina che subisce disagi notevoli ogni volta che si chiude o si sospende un’attività qui – ha spiegato il sindaco di Lanusei Davide Burchi -: ciò che è successo per esempio con il reparto di Ortopedia, dove si sta lavorando a ranghi talmente ridotti che i pazienti sono costretti ad andare a Nuoro o a Cagliari”.

“Si parte dal reparto ortopedia per poi rivendicare una sanità di qualità in tutti i reparti, così come la abbiamo sempre conosciuta – ha aggiunto – Ci saremo tutti: dai sindaci con le loro comunità, ai sindacati alle associazioni che operano in questo territorio”. Non solo. “Chi ci governa sappia che non ci fermeremo qui: il 28 di maggio a partire dalla 9 arriveremo a Cagliari davanti al Consiglio regionale e lì che chiederemo di poter avere il nostro diritto alla salute così come i territori più popolosi e attrezzati dell’isola”.