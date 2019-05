Proseguono gli interventi di Abbanoa di efficientamento delle reti idriche a Senorbì. Domani, giovedì 22 maggio 2019 le squadre di Abbanoa collegheranno le nuove condotte appena realizzate nelle vie Nazionale, Argiolas, Bau Marci, Is Cuccus e nei vicoli Chiesa e Is Cuccus.

Si tratta di un ulteriore cantiere di ammodernamento della rete con la sostituzione integrale di diversi tratti. A seguito di uno studio dettagliato, sono stati scelti i tratti che negli ultimi anni avevano registrato numerose rotture tanto da richiedere continui interventi di riparazione da parte delle squadre di Abbanoa.

Le nuove condotte sono state realizzate in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta. Per eseguire i collegamenti, tra le 9 e le 17 si verificheranno temporanee interruzioni dell’erogazione idrica nel centro abitato. Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per limitare i disservizi.