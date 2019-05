Al via il nuovo “#tralagente Lega tour 2019” in vista delle Europee del 26 maggio. Tre giorni in camper a partire da oggi a Cagliari e diciannove tappe nelle piazze più importanti della Sardegna con i due candidati nella circoscrizione Isole, Sonia Pilli e Massimiliano Piu. L’iniziativa è stata illustrata nella sede cagliaritana del Carroccio in viale Sant’Avendrace dal coordinatore regionale Eugenio Zoffili, dal capogruppo Dario Giagoni e dal deputato Guido De Martini. Presente anche il presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

“Nella tre giorni non ci dimenticheremo i piccoli centri dove i politici del passato sono andati a chiedere i voti e poi non si sono fatti più vedere – ha spiegato Zoffili – ci fermeremo in più paesi possibili e scenderemo in piazza con il megafono, ascolteremo ciò che la gente a da dirci e porteremo le nostre proposte e cosa intendiamo fare per cambiare l’Europa, per portare la Sardegna in Europa”.

Poi, ha aggiunto, “racconteremo cosa stiamo facendo al Governo sul fronte della sicurezza e dall’immigrazione clandestina, e quello che abbiamo fatto in questi primi giorni di governo in Regione Sardegna”. Oggi il tour toccherà Cagliari, Assemini, San Gavino Monreale, Iglesias, Arborea e Oristano; domani tappe ad Abbasanta, Ottana, Nuoro e Tortolì. Si chiude il 24 con Oliena, Orgosolo, Olbia, Santa Teresa di Gallura, Castelsardo, Porto Torres, Stintino, Sassari e Alghero.