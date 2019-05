Rock and Bol Metal Festival arriva alla dodicesima edizione: sul palco i Marduk e i Jinjer

Arriva alla sua dodicesima edizione il Rock and Bol Metal Festival, l’evento organizzato dall’omonima associazione culturale a Bolotana. La manifestazione, divenuta oramai un cult nel panorama musicale isolano e nazionale, vede la luce nel novembre 2007: la voglia di far nascere qualcosa di innovativo nel proprio centro abitato spinge alcuni ragazzi verso la creazione di un vero e proprio festival musicale che rispecchiasse la loro passione e la loro esigenza.

Oltre quaranta band provenienti da tutto il mondo hanno calcato il palco del Rock And Bol Metal Festival in tutti questi anni, consacrandolo come uno degli appuntamenti più importanti dell’estate in Sardegna e un riferimento italiano degli amanti della musica rock e metal.

L’ autofinanziamento e la condivisione di questo evento con i concittadini, dai più ai meno giovani, ha portato il RNBMF a risollevare le sorti del paese, posizionando Bolotana nei cartelloni delle più importanti band metal del mondo, mettendola in mostra rispetto al resto delle manifestazioni musicali isolane.

Reduci dal successo ottenuto nell’ultima edizione che aveva coinvolto migliaia di persone e la band americana dei Cannibal Corpse, nel suo dodicesimo anno il Festival raddoppia la proposta inglobando nella line up un doppio headliner: i MARDUK e i JINJER, tutti in un’unica giornata.

Nato come semplice festival musicale indipendente, il Rock And Bol vede la sua svolta nel 2011, anno in cui si esibiscono sul palco del festival i Sepultura, celebre band thrash metal brasiliana. L’isola reagì prima con incredulità e poi con stupore nel vedere un piccolo centro sardo accogliere un evento di quella portata. Negli anni a seguire il Rock And Bol Metal Festival ha confermato e mantenuto la linea musicale “estrema” e il tenore artistico degli ospiti, invitando in ordine cronologico: Overkill (Stati Uniti) ed Exodus (Stati Uniti) nel 2012, Bulldozer (Italia) nel 2013, Arch Enemy (Svezia) nel 2014, Dragonforce (Inghilterra) nel 2015, Necrodeath (Italia) nel 2016, gli Annihilator (Canada) nel 2017 e i Cannibal Corpse (Stati Uniti) nella passata edizione.

Tanta passione e l’appoggio dell’intero paese hanno quindi trasformato la voglia di reagire all’appiattimento in cui riversano tanti centri della Sardegna, in un festival senza eguali nell’isola e con pochi altri concorrenti nel resto d’ Italia. Così il Rock and Bol Metal Festival e il piccolo centro isolano compaiono nelle grafiche di lunghissimi tour internazionali, consacrando il progetto su cui l’associazione lavora da più di dodici anni.