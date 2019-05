Il Comune di Carbonia sta per assumere 46 persone nei cantieri di nuova attivazione.

L’operazione rientra nel programma LavoRAS della Regione Sardegna ed è organizzata in collaborazione con l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL).

Ad annunciarlo è il Sindaco Paola Massidda: “si tratta di una boccata d’ossigeno per tante famiglie della nostra città. L’assunzione di 46 persone è un risultato importante, raggiunto grazie al lavoro di squadra messo in campo dalla Giunta in collaborazione con gli uffici comunali per programmare strumenti di intervento utili nel campo delle politiche attive per il lavoro”.