Terminato questa mattina di mercoledì 22 un altro intervento di raccolta straordinaria dei rifiuti nel quartiere di Sant’Elia, iniziato il 20 maggio e proseguito nei giorni successivi.

L’intervento, per un importo di circa 6.000 euro, ha interessato le seguenti spazi e strade: Palazzo Bodano (parcheggio), via Francesco Cossiga, via Schiavazzi (varie soste), via Magellano (n. 3 soste), piazza Falchi, piazza Demuro, piazza Lao Silesu, via Utzeri, via Fasano, via dei Musicisti, piazza Vasco de Gama, piazza Pigafetta, via Livingstone, viale Sant’Elia e suore Mercedarie.

Dal mese di settembre 2018 sono stati effettuati nel quartiere di Sant’Elia ben 8 interventi straordinari di pulizia per un totale di circa 65.000 euro.