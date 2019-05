Economia circolare, consumo e produzione responsabile, lotta ai cambiamenti climatici. Sono parole così lontane dalla nostra realtà? Il Presidio vi invita a un incontro con chi pratica queste azioni di cambiamento nel quotidiano, nell’area verde recuperata a Costa di Sopra (litorale di Quartu) nell’ambito del progetto No Planet B.

In programma: inaugurazione del campo da minibasket (che i volontari stanno risistemando in questi giorni), piantumazione dell’orto biologico, confronto sostenibile con il Presidio e Aggregorio, Foudoudia, Mesa Noa, Scirarindi e Terre Colte e per finire un momento conviviale e musicale sotto le stelle.