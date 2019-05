Non corre pericolo di vita Roberto Fais, il meccanico di 55 anni di Terralba raggiunto da una fiammata mentre controllava in una strada di periferia il motore di un’auto che poi avrebbe dovuto portare nella sua officina per una messa a punto. Il fatto è avvenuto ieri sera. Il meccanico è stato soccorso sul posto dal personale di un’ambulanza del 118 chiamata dal proprietario dell’auto e poi trasportato con l’elicottero dell’Areus a Sassari dove ora è ricoverato in prognosi riservata al Reparto ustioni dell’Ospedale Santissima Annunziata.

La fiammata partita dal motore lo ha raggiunto al viso, al petto e alle braccia procurandogli ustioni di terzo grado, ma le sue condizioni generali non sarebbero particolarmente gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del paese per gli accertamenti di rito.